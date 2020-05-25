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Когда Ингулец будет играть в Лиге Европы – поэтапный прогноз президента клуба

18:27 56 Читати українською
Когда Ингулец будет играть в Лиге Европы – поэтапный прогноз президента клуба
Александр Поворознюк / Фото ФК Ингулец

Президент Ингульца Александр Поворознюк поделился амбициозными планами своего клуба.

"Если мы выходим в УПЛ, я дам поиграть первый год ребятам, которые заслужили это право. Я человек честный и справедливый, если обещаю, слово свое держу. Рубить шашкой и набирать более сильных игроков, потому что это высшая лига, не стану.

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Мы уже всем доказали, что можем играть на равных с командами Премьер-лиги – Карпатами, Мариуполем, СК Днепр-1. Я дам шанс своим ребятам. После завершения первого круга приму решение, что делать дальше.

Но первый год точно будет как пробный – задача закрепиться, обжиться, обрасти мхом. Минимум через три, а максимум через пять лет вы увидите Ингулец в Лиге Европы. Я в это свято верю", – цитирует Поворознюка kp.ua.

После 19-ти туров Первой лиги Ингулец находится на 4-м месте, что не позволяет команде квалифицироваться в УПЛ. Большинство клубов турнира выступают за досрочное завершение нынешнего сезона.

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Теги
Первая лига УПЛ Лига Европы Ингулец Ингулец Александр Поворознюк
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