Рубена Аморима спросили после ничьей с Лионом (2:2) в 1/4 Лиги Европы, что он скажет в раздевалке Андре Онану, который допустил голевые ошибки в матче против команды Паулу Фонсеки.

Ошибка Онана в видеообзоре матча Лион – Манчестер Юнайтед – 2:2

"Я не скажу ничего. У нас есть тренировка, будем работать дальше на над этим. Ошибки могут случиться с любым игроком. Сейчас я ничего не могу сказать Андре, что могло бы помочь. Но я действительно уверен в Андре.

Команда заслужила преимущество в один мяч, но у нас есть ответная игра – мы попытаемся выиграть эту игру. Это может случиться, если вы играете в футбол. Когда один игрок допускает ошибку – вся команда ошибается", – цитирует Аморима BEIN Sports.

Напомним, что аналитики Opta подсчитали, что ни один голкипер АПЛ не допустил такого количества ошибок, как Андре Онана. Камерунский голкипер с начала прошлого сезона 8 раз подставлял Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

8 - Since the start of last season, no goalkeeper has made more errors leading to goals for Premier League clubs in all competitions than Manchester United's André Onana (8). Exhibit. pic.twitter.com/G8vq2HMzes — OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2025

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