– Турнир принес нам очень много положительного. Атмосфера в нашей команде царила очень радостная, мы были очень сплоченными, так что за коллектив не стыдно вообще. Даже в первой игре с Нидерландами. Возможно, какая-то команда опустила бы руки, но нам никакие трудности не помешали – мы выходили и отдавали все силы, чтобы показать результат. Мне кажется, что с каждым поединком нам удавалось все больше и больше. Нам даже сказали, что нас начали уважать за такие игры.

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– В течение турнира сборная Украины заявляла, что не строит больших планов, а идет от матча к матчу. С каждой игрой команда росла. Ощущалось ли это в самом коллективе?

– Конечно, у всех ребят горела кровь. Это трудно даже объяснить, ведь нужно находиться в коллективе, чтобы это почувствовать. Наша команда достойно выглядела в каждом матче и представила страну на этом турнире.

– Вы представляете, как много сделали для популярности футзала? Полуфинальный поединок в прямом эфире посмотрело полтора миллиона зрителей, сегодня также было не меньше. Вы почувствовали повышенное внимание к себе? Как вам такое впечатление?

– Нам один тренер сказал, что мы сделали большой шаг для Украины в этом виде спорта. Потому что некоторые ребята, например, сомневались, играть им в большой футбол, мини-футбол или футзал. Он сказал, что благодаря таким матчам, проявленным характеру и силе, мы доказали, что футзал в нашей стране движется в правильном направлении.

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– Что не получилось в поединке за третье место? Показалось, что соперник вас не превалировал, не ощущалась разница в классе.

– Мы думали, что испанцы сначала устроят навалу, но они и сами где-то волновались. В первые 8-10 минут при игре четыре на четыре мы превосходили соперника, у нас было гораздо больше моментов. У испанцев есть удача, поскольку они лучше умеют реализовывать свои моменты. Чего не хватило, не могу сказать. Ребята отдали последнее, что у них было, дали бой знаменитому сопернику.

– Атмосфера на исходе турнира была просто фантастической для сборной Украины. Насколько это помогало и ощущалось?

– Перед началом полуфинала, когда играл Гимн Украины, все тело охватили мурашки. Атмосфера была безумной. Мы всегда гордились и будем гордиться нашими болельщиками. Спасибо всей Украине за поддержку. Мы сделали все, что могли, однако думаю, в будущем еще скажем свое слово, – цитирует Шотурму официальный сайт УАФ.

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