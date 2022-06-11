"Он выступил с речью, в которой сказал, что это будет его последний матч, и он собирается выложиться по полной. Меня тогда чуть не трясло от слов Лео.

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Все умолкают, и все равно, кто был в той раздевалке. Тренер, даже президент Аргентины – не важно, все просто заткнулись", – цитирует Мартинеса Goal.

Напомним, аргентинцы минимально победили Бразилию на ее поле и принесли Месси первый трофей со сборной.

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