"Когда говорил Месси, то заткнулся даже президент Аргентины": партнер – о великой речи Лео в финале
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес вспомнил, как Лионель Месси зарядил команду в финале Копа Америка-2021 против Бразилии.
"Он выступил с речью, в которой сказал, что это будет его последний матч, и он собирается выложиться по полной. Меня тогда чуть не трясло от слов Лео.
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Все умолкают, и все равно, кто был в той раздевалке. Тренер, даже президент Аргентины – не важно, все просто заткнулись", – цитирует Мартинеса Goal.
Напомним, аргентинцы минимально победили Бразилию на ее поле и принесли Месси первый трофей со сборной.
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