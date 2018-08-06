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Когда гол сезона забивают на старте – "парень из трущоб" повторил творения Роналду и Бэйла

18:49 149 Читати українською
Когда гол сезона забивают на старте – "парень из трущоб" повторил творения Роналду и Бэйла
Кнокс Мутизва забил красавец-гол

В стартовом туре чемпионата ЮАР забили мяч, который непременно будет претендовать на гол сезона этого первенства и имеет все шансы выиграть в этой номинации.

Вы, наверное, слышите о нем впервые, но 24-летний зимбабвийский форвард Кнокс Мутизва повторил шедевр Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов 2018 против Ювентуса и Гарета Бейла в киевском финале ЛЧ против Ливерпуля. Телеканал Super Sport уже сравнил голы двух звезд и никому не известного парня из южноафриканских трущоб. Правда задача Кнокса было даже тяжелее – мяч летел слишком неудобно и ему пришлось подбить его себе под убийственный удар.

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В итоге Голден Арроус одержали первую за 8 лет победу в дерби против Марицбург Юнайтед на чужом стадионе (2:0). А Футбол 24 предлагает насладиться голом Мутизвы и определить в голосовании ниже, чей забитый мяч был красивее.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Мир Видеоновости Кнокс Мутизва Кнокс Мутизва Фантастические голы Гарет Бейл Гарет Бейл Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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