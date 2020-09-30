"По приезду из сборной, на четвертый день тренировок, я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Не стал рисковать и покинул занятие. Скан показал, что у меня было небольшое повреждение, и я взял паузу на пять-семь дней. После этого я вернулся к тренировкам, но боль не проходила. Пришлось сделать МРТ, результат которой показал повреждения приводящей мышцы. На восстановление уйдет около трех недель.

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Сейчас нужно полностью восстановиться, потому что я не могу двигаться на 100 процентов. Когда ты чувствуешь дискомфорт, то не сможешь показать максимум и помочь партнерам. Ты будешь только вредить себе и команде. Поэтому мы приняли решение, что лучше восстановиться на 100 процентов", – пояснил Зинченко в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что украинец попал в заявку на последний матч Манчестер Сити против Лестера (2:5), но на поле не выходил.

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