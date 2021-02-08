"Мы при поддержке и с помощью УАФ обратились в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на стадионы, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Сейчас идут обсуждения в этом направлении. Ждем решения Минздрава по этому поводу.

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Принимая во внимание погоду, дай бог, чтобы у нас все хорошо прошло в первых турах возобновления УПЛ, чтобы мы нормально стартовали без форс-мажоров. А на болельщиков, думаю, можно будет рассчитывать не раньше марта. Будем надеяться, что уже можно будет говорить о каких-то процентах зрителей. Нужно набраться терпения и дождаться официальной позиции Министерства здравоохранения по этому вопросу.

Мы заинтересованы, чтобы наши клубы имели поддержку на трибунах. Будем надеяться, что это будет касаться всех мест, где наши клубы проводят домашние матчи", – цитирует Евгения Дикого Tribuna.

Напомним, первые поединки УПЛ в 2021 году пройдут уже 13 февраля.

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