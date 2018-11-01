"Кофе в первую очередь, дерьмо из СМИ – во вторую", – Кариус опроверг информацию о возвращении в Ливерпуль

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус оригинально опроверг информацию о том, что клуб хочет от него избавиться.

Арендованный у Ливерпуля голкипер Бешикташа Лорис Кариус брутальным образом опроверг информацию о том, что турецкий клуб намерен отправить его обратно в лагерь мерсисайдцев.

Бешикташ хочет вернуть Кариуса в Ливерпуль

"Кофе в первую очередь, дерьмо со СМИ – в другую", – написал Кариус в Instagram.

Напомним, Лорис на правах аренды перешел из Ливерпуля в Бешикташ летом и подписал соглашение с турецкой командой на 2 года с опцией последующего выкупа.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги голкипер провел 6 матчей, в которых пропустил 7 мячей.