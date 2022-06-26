Ракув разгромил Хойничанку в контрольном матче. Украинец Владислав Кочергин тоже результативно приобщился к победе.

Товарищеский матч

Ракув – Хойничанка – 5:1

Голы: Кочергин, 13, Длугош, 45, Вдовяк, 52, Гутковскис, 63 (пен), 90 – Миколайчак, 67

Начало разгрому положил именно Владислав Кочергин, точным ударом с нескольких метров замкнувший прострел с фланга. Для 26-летнего экс-хавбека луганской Зари это первый забитый мяч за Ракув.

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Украинец отыграл первый тайм, а поединок против Хойничанки, которая поднялась из третьей лиги во второй дивизион Польши, завершился со счетом 5:1 в пользу команды из Ченстоховы.

Напомним, в сезоне 2021/22 Ракув стал вице-чемпионом Польши и выиграл национальный кубок, обыграв в финале Лех – первую команду Экстраклясы.

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