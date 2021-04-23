"В прошлом матче чемпионата мы уступили Ворскле и этот момент дал нам серьезную моральную встряску. Мы хотели доказать и болельщикам, и самим себе, что это поражение не надломило нас, хотели продемонстрировать характер, и возможность выйти из любой ситуации.

"Заря – фаворит финала": гендиректор луганчан сделал амбициозное заявление перед битвой за Кубок Украины с Динамо

Кроме того, в прошлом сезоне именно Александрия выбила нас из борьбы за Кубок. И главный тренер нам об этом напоминал, и с ребятами мы этот момент обсудили.

Рад, что все получилось. Мы все настраивались на эту игру. Знали, что будем играть с очень серьезным и принципиальным соперником и этот матч для нас очень знаковый. Очень хотели забить второй мяч, не доводя ситуацию до пенальти, но и Александрия – боевая команда, которая просто так не сдается. Вышел горячий полуфинал.

Хочется и дальше с таким же настроением продолжать побеждать, играть и тренироваться. Эта победа была крайне важна для нас в плане психологии", – цитирует Кочергина официальный сайт Зари.

Напомним, луганчане в полуфинале Кубка Украины лишь в серии пенальти одолели Александрию и в финале турнира сойдутся с Динамо. Решающее кубковое противостояние состоится 13 мая. Место проведения встречи – Городской стадион имени Романа Шухевича в Тернополе.

Заря вырвала победу над Александрией в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины