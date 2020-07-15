Кочергин выделил самого комфортного для себя тренера

Полузащитник Зари Владислав Кочергин признался, с кем из наставников ему лучше всего работалось.

"Скрипник – тренер, который мне подходит. Он спокоен, так же относится к ошибкам футболистов.

Лидер Зари в матчах с Динамо и Десной нацелен исключительно на победу

Мне очень удобно с ним работать. Очень рад, что он дает мне шанс все время выходить в старте. Стараюсь работать на максимум", – сказал Кочергин в комментарии программе "Залишайся з футболом".

Напомним, 24-летний полузащитник перешел в Зарю в июле 2017 года из Днепра. В текущем сезоне провел за луганскую команду 37 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. В крайнем матче против Колоса именно его дубль помог команде Скрипника подняться на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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