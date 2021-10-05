"Видел Моуринью – обычный человек, ничего особенного. Я не увидел, почему его называют особенным. Он обычный, такой же человек нормальный. Может, в каких-то высказываниях своих... Конечно, легендарный тренер. Многие выиграл.

Заря возглавила антирейтинг среди всех команд-участниц еврокубков

Если вспомнить прошлый сезон ЛЕ, мы тоже начали с поражений. Будем играть до конца. Мы весь прошлый год старались, чтобы выступать в еврокубках. Еще ничего не закончено. Будем стараться изменить ситуацию в таблице", – сказал Кочергин в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, Заря начала групповой турнир Лиги конференций с двух поражений. Сначала луганчане на выезде уступили норвежскому Будё/Глимт, а потом дома потерпели разгром от итальянской Ромы во главе с Жозе Моуринью.

Заря – Рома: исторический урок из АПЛ, позитив наперекор безнадеге в матче Лиги конференций – Моуринью удалось удивить