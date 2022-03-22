25-летний хавбек уже сегодня, 22 марта, должен подписать контракт с Ракувом, утверждает ТаТоТаке . Клуб из Ченстохова воспользуется временными изменениями в трансферном регламенте ФИФА, позволяющими до 7 апреля подписывать игроков из УПЛ.

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Кочергин еще в первый день войны вместе с семьей уехал в Молдову, занимался по индивидуальной программе и параллельно решал вопросы трудоустройства. Ситуация вроде бы решена, но Легия, действующий чемпион Польши, пытается перехватить украинца. Ему предлагают более выгодные финансовые условия, но со спортивной точки зрения Ракув, который расположился вторым в турнирной таблице Экстраклассы, якобы лучше.

Напомним, Владислав провел за Зару 14 матчей в этом сезоне (пять голов и три ассиста), после чего в ноябре 2021-го был переведен в дубль за отказ продлевать контракт. Зимой стороны помирились и Кочергин даже отправился с клубом на сборы.

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