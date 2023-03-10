Ракув с Владиславом Кочергиным несется к чемпионскому титулу в Польше.

Экстракляса, 24 тур

Ракув – Шленск – 4:1

Голы: Кочергин, 36, Лопес, 49, 62, Новак, 55 – Йебоа, 68

Ракув в чемпионате не проигрывал 16 матчей подряд, оторвавшись от Легии на 9 очков. Команда Кочергина имела все шансы продолжить успешную серию, поскольку в гости приехал только середняк – вроцлавский Шленск.

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Поединок полностью подтвердил состояние команд. Разгром начался с гола Кочергина, который грудью технично обработал передачу партнера, а вторым касанием покатил мимо кипера. Украинец забивал и неделю назад против Погони.

После перерыва произошло настоящее избиение. Ракув отгрузил сопернику еще 3 гола, а Кочергин добавил в свой актив ассист. Влад пронесся по правому флангу и вырезал великолепную передачу на Иви Лопеса. Теперь украинец может похвастаться 9 голами и 3 ассистами в 34 матчах сезона.

Шленск отквитал один мяч, но вряд ли это сильно расстроило Ракув. Отрыв от Легии вырос до 12 очков, правда, столичная команда еще сыграет свой матч в воскресенье.

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