"Ничего не знаю. Получал ли клуб официальные предложения от Венеции – я не в курсе. Лично я не получал.

Кочергин может перебраться к новичку Серии А

Хотелось бы мне поиграть в Серии А? А кому бы не хотелось? Конечно. Другие клубы также не выходили на меня с целью трансфера. Возможно, на агента", – сказал Кочергин в комментарии Tribuna.

Напомним, контракт 25-летнего украинца с луганским клубом действует до лета 2022 года. В сезоне 2020/21 Кочергин провел за Зарю 33 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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