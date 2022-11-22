Полузащитник Ракува Владислав Кочергин поражает своей игрой в чемпионате Польши – украинец среди лучших в ноябре.

Польская Экстракляса в своем твиттере назвал фамилии 10 претендентов на звание лучшего игрока первенства в ноябре.

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Среди них и Владислав Кочергин. Интересно, что еще два одноклубника украинца, Тудор и Гутковскис, также претендуют на награду. В активе Кочергина дубль в ворота Плоцка.

В общей сложности Владислав сыграл в 26 матчах за Ракув в текущем сезоне, в которых отличился 7 голами и 1 ассистом.

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