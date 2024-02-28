Кочергин позорно вылетел из Кубка Польши и пропустил в полуфинал другого украинца
Ракув Владислава Кочергина со свистом покинул розыгрыш Кубка Польши.
Кубок Польши, четвертьфинал
Пяст Гливице – Ракув – 3:0
Голы: Гук, 25, Червински, 49, Гарсия, 68
Это было своеобразное украинское дерби. Владислав Кочергин вышел в основе Ракува, а хозяева с первых минут выпустили Сергея Крикуна, который носит защитную маску на лице.
Кочергин обратился к Реброву – игрок Ракува ждет вызов в сборную Украины
Матч завершился громким фиаско чемпиона Польши. Ракув пропустил от Гука в первом тайме, а после перерыва потерпел разгром. Кочергина сняли на 72-й минуте при счете 3:0. Вскоре поле покинул и Крикун в явно лучшем настроении.
В полуфинал также пробилась Погонь Щецин, еще два участника определятся сегодня. Кубок Польши точно будет иметь нового обладателя, поскольку прошлогодний победитель, Легия, уже вылетела.
Украинец рвется в Экстраклясу: делил район с вооруженными хулиганами и отказал Кварцяному – рискуем его потерять