Кубок Польши, четвертьфинал

Пяст Гливице – Ракув – 3:0

Голы: Гук, 25, Червински, 49, Гарсия, 68

Это было своеобразное украинское дерби. Владислав Кочергин вышел в основе Ракува, а хозяева с первых минут выпустили Сергея Крикуна, который носит защитную маску на лице.

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Матч завершился громким фиаско чемпиона Польши. Ракув пропустил от Гука в первом тайме, а после перерыва потерпел разгром. Кочергина сняли на 72-й минуте при счете 3:0. Вскоре поле покинул и Крикун в явно лучшем настроении.

В полуфинал также пробилась Погонь Щецин, еще два участника определятся сегодня. Кубок Польши точно будет иметь нового обладателя, поскольку прошлогодний победитель, Легия, уже вылетела.

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