Кочергин попал в сферу интересов немецкого Вольфсбурга, сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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По информации источника, украинский хавбек входит в шорт-лист "волков" и является претендентом на усиление проблемной позиции в полузащите. Transfermarkt оценивает Владислава в 1,5 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к украинца со стороны польского Шльонца.

Напомним, по луганскую Зарю Кочергин выступает с 2017 года. В новом сезоне УПЛ Владислав принял участие в 2 матчах своей команды и успел отметиться одним ассистом.

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