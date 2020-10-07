"Не знаю, есть ли шанс получить вызов. Это тренерский штаб должен решать. Я работаю. Конечно же, это мечта – попасть в сборную Украины. Я для этого тренируюсь и работаю над собой.

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Все зависит от тренера сборной Украины, который делает выбор. Но, конечно, хочется попасть в национальную команду и проверить свои силы. Но в сборную надо приезжать полностью готовым футболистом. Я думаю, может быть, мне еще рано. Ну, посмотрим", – сказал Кочергин в комментарии Sport.ua.

Напомним, Кочергин – воспитанник академии Днепра. В Зарю хавбек перебрался летом 2017 года. На данный момент 24-летний футболист сыграл за луганский клуб 82 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

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