Полузащитник Зари Владислав Кочергин впервые вышел на поле в "сине-желтой" форме в матче против Чехии (1:1).

"Смешанные чувства, потому что не дотерпели. Каких-то банальных 10 секунд нам не хватило до победы. Очень обидно.

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А так, рад конечно, дебютировав за сборную Украины. Внутри смешанные чувства из-за того, что результат получился именно таким", – сказал Кочергин для Футбол NEWS.

Петраков выпустил Владислава на поле на 76-й минуте, заменив Яромленка. Напомним, в следующий раз национальная команда соберется в октябре на матчи против боснийцев и финнов.

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