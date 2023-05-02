Кубок Польши 2022/23, финал

Легия Варшава – Ракув – 0:0 (по пенальти – 6:5)

Удаление: Рибейру, 6 (Легия)

Финал Кубка Польши мог стать дуэлью украинцев, но на поле появился только один из них. Владислав Кочергин вышел в стартовом составе Ракува, а вот Игорь Харатин не попал даже в заявку Легии. Лучшей вывески для финала не было – встречалась первая и вторая команда чемпионата Польши (за 4 тура до финиша Ракув опережает варшавскую команду на 11 очков, фактически гарантировав себе чемпионский титул).

Кочергин эффектным голом приобщился к разгрому – команда украинца в шаге от чемпионства

Уже на старте игры Легия осталась в меньшинстве. Рибейру был удален за фол последней надежды – рефери долго смотрел повтор, после чего показал защитнику Легии прямую красную карточку. Это задало тон поединку, который был очень нервным. Только до перерыва арбитр показал 7 желтых карточек, а тренеры команд выясняли отношения.

Имея на одного игрока больше, Ракув устроил настоящую осаду ворот соперника, однако столичная команда устояла. Команда Кочергина значительно больше владела мячом, нанесла 22 удара в сторону ворот Легии и проверила на прочность каркас ворот. "Легионисты" ни разу не пробили в створ ворот, сосредоточившись на оборонительных действиях. 0:0 в основное и дополнительное время – обладателя трофея определяла серия пенальти.