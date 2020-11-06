"Очень стыдно за такие матчи, трудно о чем-то разговаривать. У них момент и сразу гол, а у нас 5 и не забиваем. Вот она и разница. Такие команды используют свои моменты, а мы не можем 5,6,7.

Заря – АЕК – 1:4 – видео голов и обзор матча

Возможности были, но надо их реализовывать. Реализация у нас хромает, надо работать над собой. План на игру был прост – выиграть, это самое важное. Мы не смогли, стыдно перед болельщиками, тренерским штабом, перед всеми. Забили, надо завестись, времени еще достаточно. А мы снова пропускаем", – резюмировал Кочергин в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Заря проиграла все три матча в Лиге Европы и идет на последнем месте группы G.

Заря дома разгромно проиграла АЕКу и почти потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

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