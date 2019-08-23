Кочергин: Нужно стремиться играть так, как Эспаньол

Полузащитник Зари Владислав Кочергин прокомментировал поражение от Эспаньола в квалификации Лиги Европы (1:3).

"Играли с хорошим соперником. Конечно, видно, что команда хорошего уровня. Прекрасно работает с мячом. С такими командами непросто играть, ведь очень сложно вести игру под своим контролем.

Возможно, мы сможем их перебегать. Переиграть на характере. Но работа с мячом у них очень сильная. И футболисты индивидуально очень хорошо подготовлены.

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В первом тайме, когда у нас были силы, пытались играть на равных. Во втором тайме они включились, а мы немного подсели. Получилось, что пропустили три мяча.

Возможно, казалось, что силы у нас были. Повторюсь, что очень трудно играть с такими командами в одном темпе все 90 минут. Выполнить аналогичный объем работы.

Нужно стремиться играть так, как Эспаньол. Так работать с мячом. Когда они прессинговали, то нам приходилось непросто, и мяч у них отобрать тоже сложно", – цитирует Кочергина официальный сайт Зари.

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