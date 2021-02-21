"Мы выходим на каждую игру побеждать. Бороться за чемпионство? Не знаю, посмотрим.

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У нас стоит задача – бороться за призовые места чемпионата. Главное – не упасть ниже третьего места", – сказал Кочергин в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, в матче 15-го тура Заря минимально одолела Мариуполь и закрепилась на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ.

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