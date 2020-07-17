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Кочергин надеется на осечку Динамо в матче против Колоса

21:15 - Читати українською
Кочергин надеется на осечку Динамо в матче против Колоса
Кочергин против Караваева / Сайт Динамо

Хавбек Зари Владислав Кочергин не смирился с поражением в битве за зону Лиги чемпионов.

 

"После матча против Динамо (1:3) тренер сказал, чтобы мы не посыпали голову пеплом. Будем готовиться к Десне, которая проиграла. Мы имеем шанс на группу Лиги Европы.

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По Лиге чемпионов – мы верим. Верим и надеемся, что Колос сможет что-то противопоставить Динамо. Мы верим в себя и должны настраиваться на Десну, потому что обязаны победить!" – цитирует Кочергина FootballHub.

Напомним, Динамо достаточно даже ничьей в матче с Колосом, чтобы гарантировать себе второе место УПЛ.

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12:30
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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Владислав Владислав Кочергин Колос - Динамо Киев
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