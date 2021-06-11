Полузащитник Зари Владислав Кочергин может попробовать свои силы в итальянском первенстве.

Венеция, которая с нового сезона будет выступать в Серии А, проявляет интерес к Кочергину, информирует TuttoB со ссылкой на Corriere del Veneto.

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Отмечается, что клуб намерен заполнить все три слота для игроков не из Европейского союза. Сейчас Кочергин является единственным игроком, который может получить одно из этих мест в составе команды.

К слову, Владислав провел 33 поединка в составе Зари в текущем сезоне, записав в свой актив 9 голов и 4 ассиста.

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