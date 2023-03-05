Ракув обыграл Погонь в поединке 23-го тура Экстраклясы, а один из мячей забил Владислав Кочергин. Смотрите видео гола и отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Польши 2022/23, 23-й тур

Погонь – Ракув – 0:2

Голы: Кочергин, 38, Жан Карлуш, 53

Ракув пожаловал в гости к одному из преследователей – Погоне, которая занимает четвертое место в Экстраклясе. В первом тайме лидер первенства вышел вперед благодаря эффектному голу Кочергина. Украинец сначала перехватил мяч, отдал на левый фланг, откуда получил ответную передачу, оказавшись на углу штрафной. Владислав принял и сразу пробил в дальний угол – вратарь не смог ничего сделать с обводящим ударом.

Миколенко вне заявки Эвертона на матч АПЛ по подлой причине – конец роскошной серии

После перерыва Ракув удвоил свое преимущество. Жан Карлуш решил забить не менее эффектно. После розыгрыша углового Гутковскис выиграл борьбу головой и сбросил на бразильца, который караулил на линии штрафной. Карлуш пробил с лету, попав в дальний угол. На 63 минуте Кочергина заменили, но это не повлияло на результат – команда украинца одержала уверенную победу.

Таким образом, Ракув набрал 55 очков и оторвался от второй Легии уже на 9 пунктов. Погонь с 36 баллами осталась четвертой.

Кочергін забив красу в Польщі

Kochergin scored a beauty in Poland pic.twitter.com/j8U4SDTMAg — Nikita_Champion (@NikitKovalchuk) March 5, 2023