Ракув разгромил Шленск (3:0) в 30-м туре чемпионата Польши. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Польши, 30-й тур

Ракув – Шленск – 3:0

Голы: Мосор, 20, Диас, 36, Брунес, 71

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Ракув открыл счет благодаря Владиславу Кочергину. Украинец классно подал угловой, а Мосор замкнул передачу. Шленск отыгрался за 10 минут, но гол был отменен. До перерыва Ракув вышел вперед, а гол в свой актив записал Диас. Во втором тайме хозяева оформили еще один гол.

Ракув лидирует в таблице с 62 баллами. Ближайший конкурент Лех из Познани отстает на три балла. Стоит заметить, что у Кочергина в текущем сезоне за Ракув 5+5 по системе гол + пас.

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