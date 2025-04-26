Кочергин красивым ассистом приобщился к разгрому – команда украинца закрепилась на вершине таблицы
Ракув разгромил Шленск (3:0) в 30-м туре чемпионата Польши. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Польши, 30-й тур
Ракув – Шленск – 3:0
Голы: Мосор, 20, Диас, 36, Брунес, 71
Царенко оформил победный ассист, Вьюнник потерял гол из-за VAR – видео безумных 3:2 на выход из зоны вылета
Ракув открыл счет благодаря Владиславу Кочергину. Украинец классно подал угловой, а Мосор замкнул передачу. Шленск отыгрался за 10 минут, но гол был отменен. До перерыва Ракув вышел вперед, а гол в свой актив записал Диас. Во втором тайме хозяева оформили еще один гол.
Ракув лидирует в таблице с 62 баллами. Ближайший конкурент Лех из Познани отстает на три балла. Стоит заметить, что у Кочергина в текущем сезоне за Ракув 5+5 по системе гол + пас.
"Я так и не стал актером": польский форвард вывел команду в полуфинал ЛЧ, но не получил славы на родине