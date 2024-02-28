В четвертьфинале Кубка Польши команда украинца проиграла Пясту со счетом 0:3. После матча у лидеров команды, в число которых входит и Владислав Кочергин, произошел разговор с руководством Ракува.

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Как сообщает Weszlo, руководители команды выдвинули претензии относительно поведения отдельных игроков. В частности, критиковалось отношение к тренировкам, а также работы на поле во время матчей. Руководство Ракува даже угрожало перевести некоторых футболистов в резерв команды. Впрочем, пока не известно, кого именно из игроков накажут.

Напомним, что Ракув сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Польши с 36 очками. От первой строчки команду отделяет шесть очков.

Владислав Кочергин сыграл в текущем сезоне за Ракув 38 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав четыре ассиста.

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