Полузащитник Владислав Кочергин провел очередной хороший поединок в Польше. Его команда праздновала победу над Заглембе.

Кубок Польши, 1/16 финала

Заглембе Сосновец – Ракув – 0:1

Гол: Кочергин, 90+5

Владислав вышел со стартовых минут и провел весь матч на поле. Ракув тотально превосходил представителя второго дивизиона Польши, но мяч не летел в ворота.

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Все же футбольная удача была на стороне команды из Ченстохова. На 90+5 минуте точным ударом после паса Новака отличился Кочергин. Гол украинца вывел Ракув в 1/8 финала Кубка Польши. Соперник станет известен после жеребьевки.

В активе 26-летнего экс-игрока сборной Украины уже 21 поединок в сезоне, пять голов и одна результативная передача.