Чемпионат Польши 2024/25, 28-й тур

Ракув – Радомьяк – 2:1

Голы: Лопес, 53, Роша, 64 – Вольски, 52

Ракув, который уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Польши, принимал скромный Радомьяк, который занимает 13-ю строчку. Украинский полузащитник клуба из Ченстоховы вышел в стартовом составе команды.

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Впрочем, первыми смогли забить гости. На 52-й минуте счет в игре открыл Вольски. Ракув ответил сразу, причем непосредственное участие в голевой атаке принял Кочергин. Украинец отдал пас в штрафную площадь на Лопеса, который расстрелял ворота соперника.

Лидеру чемпионата сумел вырвать победу уже на 64-й минуте, на этот раз забил Роша. В итоге, Ракув одержал волевую победу и набрал 59-е очко в турнирной таблице Экстраклясы. Владислав Кочергин провел на поле 82 минуты и получил оценку 7,6 по версии статистического портала Sofascore.

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