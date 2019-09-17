Кочергин – о чудо-голе в ворота Шахтера: Если бы захотел, второй раз бы такое не повторил

Полузащитник Зари Владислав Кочергин остался доволен игрой своей команды в матче против Шахтера в 7-м туре УПЛ.

Напомним, Шахтер и Заря выдали суперматч в 7-м туре Премьер-лиги (4:3). Автором второго гола луганчан стал Владислав Кочергин, который эффектно поразил пустые ворота с дальней дистанции после ошибки Андрея Пятова и Николая Матвиенко.

Шахтер – Заря – 4:3 – видео голов и обзор матча

"Это был хороший матч против непростого соперника. С такими командами всегда интересно играть. У них хорошие футболисты. Все техничные. Вышла голевая дуэль, которую, к сожалению, мы проиграли. В конце просто не хватило сил. Или не дотерпели. В некоторых моментах потеряли концентрацию. Очень обидно, что проиграли такую ​​встречу.

Шахтер вышел на второй тайм более заряженным. Начал активно нас прессинговать. Бразильцы включились на полную. Как видим, 2:0 с Шахтером – это еще далеко не победа.

Мой гол? Я увидел, что Андрея Пятова нет в воротах и ​​просто удачно приложился по мячу. Если бы захотел, второй раз бы такой гол не повторил", – рассказал Кочергин пресс-службе Зари.

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