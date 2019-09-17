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Кочергин – о чудо-голе в ворота Шахтера: Если бы захотел, второй раз бы такое не повторил

10:03 51 Читати українською
Кочергин – о чудо-голе в ворота Шахтера: Если бы захотел, второй раз бы такое не повторил
Владислав Кочергин (по центру) / ФК Заря

Полузащитник Зари Владислав Кочергин остался доволен игрой своей команды в матче против Шахтера в 7-м туре УПЛ.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

Напомним, Шахтер и Заря выдали суперматч в 7-м туре Премьер-лиги (4:3). Автором второго гола луганчан стал Владислав Кочергин, который эффектно поразил пустые ворота с дальней дистанции после ошибки Андрея Пятова и Николая Матвиенко.

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"Это был хороший матч против непростого соперника. С такими командами всегда интересно играть. У них хорошие футболисты. Все техничные. Вышла голевая дуэль, которую, к сожалению, мы проиграли. В конце просто не хватило сил. Или не дотерпели. В некоторых моментах потеряли концентрацию. Очень обидно, что проиграли такую ​​встречу.

Шахтер вышел на второй тайм более заряженным. Начал активно нас прессинговать. Бразильцы включились на полную. Как видим, 2:0 с Шахтером – это еще далеко не победа.

Мой гол? Я увидел, что Андрея Пятова нет в воротах и ​​просто удачно приложился по мячу. Если бы захотел, второй раз бы такой гол не повторил", – рассказал Кочергин пресс-службе Зари.

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Владислав Кочергин Владислав Кочергин Шахтер - Заря Заря Заря
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