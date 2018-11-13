Кобра хочет заявиться во Вторую лигу – команда только в этом году снялась с розыгрыша Первой лиги

Кобра планирует вернуться в профессиональный футбол.

Кобра подала заявку на аттестацию для участия во Второй лиге, начиная с сезона 2019/20. Об этом сообщил президент Кобры Сергей Ващенко, опубликовав фото соответствующего документа в Instagram.

Кобра официально исключена из Первой лиги

Напомним, перед началом текущего сезона Кобра и Гелиос объединились для выступлений в Первой лиге. Однако команда смогла сыграть только три тура, после чего руководством клуба было принято решение о снятии с соревнований из-за дефицита финансирования.