Кобин впервые признан лучшим тренером тура Первой лиги

Главный тренер Миная Василий Кобин стал лучшим тренером 5 тура Первой лиги.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщил, что Василий Кобин стал лучшим тренером 5 тура Первой лиги. Это первое подобное признание в тренерской карьере экс-защитника Шахтера и Металлиста.

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Кобин получил средний балл 4,6. В 5 туре команда из Закарпатья дома победила Николаев со счетом 3:1. Сейчас у Миная 7 очков и 10 строчка в турнирной таблице Первой лиги.

В следующем туре подопечным Василия Кобина предстоит сыграть на выезде против лидера – Ингульца.