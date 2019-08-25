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Кобин впервые признан лучшим тренером тура Первой лиги

15:20 130 Читати українською
Кобин впервые признан лучшим тренером тура Первой лиги
Василий Кобин / Всеукраинское объединение тренеров по футболу

Главный тренер Миная Василий Кобин стал лучшим тренером 5 тура Первой лиги.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщил, что Василий Кобин стал лучшим тренером 5 тура Первой лиги. Это первое подобное признание в тренерской карьере экс-защитника Шахтера и Металлиста.

Первая лига: лидер потерял очки, Маркевич не пустил Рух на вершину, Минай и Металлист 1925 одержали уверенные победы

Кобин получил средний балл 4,6. В 5 туре команда из Закарпатья дома победила Николаев со счетом 3:1. Сейчас у Миная 7 очков и 10 строчка в турнирной таблице Первой лиги.

В следующем туре подопечным Василия Кобина предстоит сыграть на выезде против лидера – Ингульца.

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Первая лига Минай Минай Василий Кобин Василий Кобин
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