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Кобин возглавил Минай, – СМИ

12:29 143 Читати українською
Кобин возглавил Минай, – СМИ
Василий Кобин / фото: ФК Минай

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Василий Кобин возглавит закарпатский Минай.

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Василий Кобин будет назначен главным тренером дебютанта первой лиги ФК Минай, информирует Sportarena.

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По информации издания, руководство клуба достигло принципиальной договоренности с 34-летним Кобиным, который в начала этого года завершил карьеру футболиста именно в уходящем году.

На этом посту Кобин изменит Кирилла Куренка, который был уволен из-за разногласий с командой. Сроки соглашения контракта Кобина с клубом пока не разглашаются.

Напомним, что Минай по итогам прошлого розыгрыша Второй лиги обеспечил себе повышение в классе – в новом сезоне клуб из Закарпатья будет выступать в Первой лиге.

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Шахтер Шахтер Украина Украина Первая лига Минай Минай Василий Кобин Василий Кобин
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