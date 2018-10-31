Кобин: В Шахтере все бразильцы были техничные, но были и "топоры"

Защитник Миная Василий Кобин вспомнил период своей карьеры в донецком Шахтере.

"Я знал, в какой команде я нахожусь. Знал, что есть большая конкуренция, попасть в основной состав не так просто. Я знал, что на моей позиции играет лидер Шахтера, Дарио, он проводил прекрасные матчи. Каждую игру он отдавался на 100 процентов и не давал мне шансов.

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Виллиан, Алекс Тейшейра, тяжело было мяч отобрать. В общем все бразильцы техничные. Были, конечно, и "топоры", бразильские украинцы. Были разные бразильцы. Помню, был в команде такой Леонардо. Я сначала не понял, думал это тренер", – сказал Кобин FootballHub.

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