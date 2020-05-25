Кобин: В нынешней сборной Украины нет игроков уровня Шевченко и Реброва

Экс-защитник сборной Украины, а ныне тренер Миная Василий Кобин оценил потенциал команды Андрея Шевченко.

"На мой взгляд, сейчас наша сборная заслуженно входит в число топ-сборных континента. В последнее время она сильно прибавила в тактическом плане, демонстрируя атакующий, зрелищный футбол.

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Правда, еще есть определенные сложности с завершением комбинаций, но кадрового потенциала должно хватить для стабилизации игры в нападении. Хотя нужно признать, что сейчас бомбардиров уровня Андрея Шевченко и Сергея Реброва в сборной нет, и это, конечно, не может не беспокоить", – цитирует Кобина Команда 1.

Напомним, подопечные Шевченко квалифицировались с первого места в финальный этап Евро-2020.

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