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Кобин: В игре Шахтер – Динамо будут и драки, и карточки, и удаления

12:47 33 Читати українською
Кобин: В игре Шахтер – Динамо будут и драки, и карточки, и удаления
Василий Кобин / readfootball.com

Бывший защитник Шахтера Василий Кобин вспомнил встречу против Динамо в 1/4 финала Кубка Украины десятилетней давности.

 

"Это была одна из наших лучших игр в 2009 году. Был сильный дождь, команда была мотивирована, и мы победили по игре. Помню момент с удалением Вукоевича. Он некрасиво себя повел.

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Думаю, что сегодня команды будут любой ценой пытаться добиться положительного результата. Будут и драки, и карточки, и удаления. Шахтер победит и порадует своих болельщиков", – сказал Кобин в комментарии Футбол News.

Напомним, что матч Шахтер – Динамо состоится 7 апреля, начало игры – в 17:00.

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Кубок Украины Динамо Киев Динамо Киев Василий Кобин Василий Кобин Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев
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