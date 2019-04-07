Кобин: В игре Шахтер – Динамо будут и драки, и карточки, и удаления

Бывший защитник Шахтера Василий Кобин вспомнил встречу против Динамо в 1/4 финала Кубка Украины десятилетней давности.

"Это была одна из наших лучших игр в 2009 году. Был сильный дождь, команда была мотивирована, и мы победили по игре. Помню момент с удалением Вукоевича. Он некрасиво себя повел.

Срна – о матче между Шахтером и Динамо: Хочу видеть драку, красные карточки

Думаю, что сегодня команды будут любой ценой пытаться добиться положительного результата. Будут и драки, и карточки, и удаления. Шахтер победит и порадует своих болельщиков", – сказал Кобин в комментарии Футбол News.

Напомним, что матч Шахтер – Динамо состоится 7 апреля, начало игры – в 17:00.

Шахтер – Динамо: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины