Кобин: Швед может забить Шахтеру, но "горняки" все равно переиграют Карпаты

Экс-защитник Шахтера и Карпат Василий Кобин поделился ожиданиями от поединка 21-го тура УПЛ между своими бывшими командами.

"Я думаю, что Шахтер победит, потому что команда у них более сыгранная и сбалансированная. Плюс, Шахтеру нельзя терять очки. Сейчас уже пошли матчи за чемпионство. Я не думаю, что Шахтер хочет ближе подпустить к себе Динамо.

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Швед показывает яркую игру, у него нестандартное мышление. Он может забить Шахтеру, но забитые голы не засчитываются в турнирную таблицу, они не конвертируются в очки. Если Карпаты проигрывают Шахтеру со счетом 3:1 или 3:2, или 4:1 в таблицу очки все равно не зачтутся. У Марьяна будут шансы забить, потому что он сейчас набрал хорошую форму. Также у него есть стимул – поехать в Селтик, находясь в хорошей форме. Я думаю, что шансы у него, конечно, будут.

Догонит ли Швед Мораеса в бомбардирской гонке? Наверное нет. По моему мнению, лучше играть в первой шестерке, потому что команды там больше атакуют, они более мастеровитые, чем во второй шестерке, где команды больше думают об обороне. Я думаю, что Мораес забьет еще голов 10 в верхней шестерке", – цитирует Кобина XSPORT.

Напомним, поединок 21-го тура УПЛ Шахтер – Карпаты состоится 10 марта, начало в 17:00.

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