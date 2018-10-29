Кобин: Руководство Вереса мутило какие-то штуки

Экс-игрок Вереса Василий Кобин вспомнил прошлогодний матч с Карпатами (2:2), когда ровенский клуб подозревали в нечестной игре.

"Я думаю, это все надуманная история. Ничего там такого не было, как говорили, что несколько игроков сдали игру с Карпатами. Как можно выигрывать 2:0 и сыграть вничью? Если сдавать, так проигрывать 3:0 или 4:0, а так мы 2:0 вели, и еще могли забить.

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Просто руководство Вереса – не Богдан Копитко, а спортивные директора – мутили какие-то штуки. Они убрали Юрия Вирта, Колю Ищенко, еще несколько игроков, которые не играли. И со мной разорвали контракт. Читал в прессе, что у них были какие-то претензии.

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Но это ерунда. Они просто хотели решать свои вопросы. У меня был в команде авторитет, больше, чем у любого спортивного директора. Они меня просто боялись, потому что у меня было очень большое влияние на команду", – цитирует Кобина FootBoom со ссылкой на FootballHub.

