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Кобин решил завершить карьеру

15 мая 20:38 195 Читати українською
Кобин решил завершить карьеру
Василий Кобин / Фото ФК Минай

Бывший защитник Шахтера Василий Кобин решил повесить бутсы на гвоздь.

Кобин решил завязать с футболом, сообщив об этом в эфире трансляции матча Второй лиги Минай – Буковина.

Кобин рассказал, чем зарабатывает после ухода из Миная

"Я решил закончить карьеру игрока и переходить на какие-то другие сферы деятельности, чем-то другим заниматься. Позже об этом объявлю еще официально, будет отдельный разговор.

Я пришел на домашний матч на фарт, чтобы команда выиграла. Поддержать ее", – сказал Кобин.

Напомним, последней командой для 33-летнего экс-защитника Украины был закарпатский Минай.

"У бразильців я асоціювався з Динамо". Дмитро Комаров був фанатом, мав автограф Шеви і плакав за Лобановським

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Шахтер Шахтер Минай Минай Василий Кобин Василий Кобин
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