"Сейчас я нахожусь в статусе поиска работы или в творческом отпуске. Я уверен в своих силах, в знаниях, которые я получил, в опыте, который у меня был в Минае, поэтому будем общаться, рассматривать варианты, если они будут поступать.

Кобин: Игроки Миная могли сливать информацию соперникам

Предложение от тернопольской Нивы поступило сразу после увольнения из Миная. Требовалось определенное время, чтобы переварить информацию, которая сразу поступила, и те условия, которые были в футбольном клубе Нива. Я был очень доволен тем, что на меня вышли, мне предложили работу. Но взвесив все "за" и "против", принял решение пока взять небольшую паузу", – сказал Кобин в интервью Youtube-каналу "BurBuzz".

Напомним, Кобин второй раз был уволен с поста главного тренера Миная в конце сентября. Впервые закарпатцы прекратили сотрудничество с наставником в марте этого года.

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