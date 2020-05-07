Кобин признался, на кого из украинских тренеров равняется

Главный тренер Миная Василий Кобин поделился мыслями относительно лучшего отечественного наставника.

"Сергей Ребров показал в Динамо хорошие результаты. Он продолжает демонстрировать успехи в Венгрии в Ференцвароше. Вывел команду в еврокубки. На данный момент из украинских тренеров эталоном для меня является именно Сергей Ребров", – сказал Кобин в комментарии YouTube-каналу Football Hub.

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Напомним, Ребров возглавлял Динамо с 2014 по 2017 годы, выиграв с командой два чемпионства и завоевав два Кубка и Суперкубок Украины. В 2018 году стал главным тренером Ференцвароша, с которым победил в чемпионате Венгрии в сезоне 2018/19. Рассматривается турецким Фенербахче как один из главных кандидатов на пост наставника команды.

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