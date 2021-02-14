"Относительно тренировок, то я больше взял не от Луческу, а от итальянских тренеров по физподготовке, которые у нас были в Шахтере – Карло Николини и Массимо Уголини. Два замечательных специалиста.

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Беговую работу я взял от них, она себя оправдывает. У нас полтора года не было травм – это дает свои плоды, мы довольны. Конечно, мы используем и те упражнения, которые были у Мистера, но такие упражнения у всех тренеров – квадраты, держание мяча, прессинг, игра в малых группах, футбол на 2-3 команды", – сказал Кобин в комментарии YouTube-каналу SportArenaTV.

Напомним, нынешний наставник Миная выступал под руководством Мирчи Луческу в Шахтере с 2009 по 2014 годы.

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