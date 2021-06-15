Василий Кобин второй раз стал главным тренером Миная, сообщает официальный сайт клуба.

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36-летний специалист только в марте покинул закарпатский клуб, который впервые возглавил еще в 2019 году. Вместо Кобина исполняющим обязанности наставника был Николай Цымбал, который войдет в штаб старого-нового тренера. О деталях контракта Кобина с закарпатцами не сообщается.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ Минай финишировал последним и вылетел в Первую лигу.

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