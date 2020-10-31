"Южноафриканец провел в общей группе Миная уже три тренировки. Производит неплохое впечатление, однако ему еще нужно время, чтобы адаптироваться не только к игровому стилю проходит, но даже в необычных для него условий погоды. Планируем, что 31 октября Малепе сыграет тайм за молодежный состав "горожан" в календарном матче с Рухом, а уже потом будем принимать решение, когда на него может рассчитывать главная команда.

Минай объявил о трансфере чемпиона мира

Что касается еще одного новобранца, чемпиона мира среди молодежи Алексея Хахлева, то он не нуждается в адаптации. Правда, довольно длительное время Алексей не имел игровой практики, но если сумеет доказать, что готов к новым вызовам, то с его дебютом за Минай задержек не будет. На этом мы завершаем работу на трансферном рынке", – поделился Кобин в комментарии meta-ratings.

Напомним, вчера Минай объявил о трансферах Репо Малепе и Алексея Хахлева. Отметим, что новичок УПЛ после 6 туров имеет в своем активе 5 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.

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