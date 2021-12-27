"Я доволен тем, чего команда на сегодняшний день достигла. Расцениваю это как вполне приемлемый результат в нашем рабочем процессе. Хотя если говорить об осенней части сезона в целом, то могли бы набрать больше очков.

Кобин назвал самый глупый вопрос для тренера после матча

У нас были матчи, в которых мы должны были побеждать, но где-то это нам не удавалось сделать. Конечно, в какой-то степени отсутствие побед действительно давило на ребят. Впрочем, важно понимать, что у команды был достаточно насыщенный календарный год, во время которого удалось повыситься в классе. А переключиться с Первой лиги на Премьер-лигу было очень трудно. Как и другим командам, которые получили путевки в элиту вместе с нами", – цитирует Кобина UA-Football.

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