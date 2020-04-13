Кобин: Не вижу смысла продолжать чемпионат, если карантин будет длиться до лета

Главный тренер Миная Василий Кобин не исключает, что футбольный сезон в Украине останется незавершенным.

"Пока нет точных дат, планов, когда снова начнется футбол. Ни ПФЛ, ни УАФ тоже пока ничего не говорят. Думаю, если карантин закончится 24 апреля или, скорее всего, где-то в мае, тогда сезон закончим в июне и это оптимальный вариант . А если карантин продлится до лета, где-то до середины июня, то не вижу смысла продолжать чемпионат. Как его продлить? Играть каждые 2-3 дня? В Первой лиге большие расстояния и непонятно, как будут ехать поезда, автобусы, как мы будем везде успевать? Локация в Первой лиге очень большая и это создаст кучу проблем при таких условиях.

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Если до 20 мая позволят возобновить чемпионат или хотя бы в начале июня, то все будет хорошо, доиграем. Если позже, то непонятно, как будет. Плюс у многих футболистов заканчиваются летом контракты, и непонятно, будут ли их клубы продлевать. Все понимают, какие бюджеты у команд Первой лиги. В конце концов, после карантина у многих клубов он изменится, а у кого-то его вообще не будет. Впереди возможен финансовый кризис и футбола, как и клубов, станет меньше. А в июле запланирован уже новый сезон, поэтому не исключаю, что все усилия будут направлены на него", – обьяснил Кобин в комментарии официальному сайту Миная.

Напомним, закарпатский клуб вел борьбу за повышение в классе и занимал четвертую строчку Первой лиги перед паузой. Также подопечные Кобина пробились в полуфинал Кубка Украины, где их соперником стало Динамо.

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