"Я ничего не слышал о своем возможном увольнении. Я готов к любым действиям и выводам руководства, я этого не боюсь. Если нет результата, то надо что-то делать. Или менять тренера, или менять игроков.

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Я много об этом говорил с руководством. Если есть такая возможность, что меня могут заменить, я смело уйду с высоко поднятой головой. Не вижу никаких проблем в этом плане. Как руководство решит, так оно и будет. Наш тренерский штаб будет работать каждый день, потому что понимаем, что отступать нам некуда. Будем двигаться дальше", – заявил Кобин в комментарии Тур ONLINE.

Добавим, что Минай добыл всего одно очко в последних трех турах УПЛ. Новичок опережает на два пункта Львов, который на дне таблицы с двумя матчами в запасе.

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