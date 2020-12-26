Главный тренер Миная Василий Кобин признался, какой вопрос от журналистов бесит его больше всего.

"Первый вопрос на флэш-интервью – прокомментируйте игру. Я не понимаю до сих пор. Что комментировать? Судейство, свою команду, соперника, тренеров, болельщиков?

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Должен быть четко сформулированный вопрос. А не "прокомментируйте игру". Ну что комментировать? Играли две команды, одна выиграла, другая проиграла. Если так тренер будет отвечать, то это будет плевок в журналиста. Считаю, что это самый тупой вопрос тренеру после матча", – сказал Кобин в комментарии изданию "Брутальный футбол".

Напомним, после первой половины сезона закарпатская команда находится на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ с 10 пунктами.

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